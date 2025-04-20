Çarşamba’da Satranç Turnuvası Yapıldı

OKUL SPORLARI FAALİYETLERİ KAPSAMINDA SATRANÇ TURNUVASI DÜZENLENDİ

Samsun’un Çarşamba ilçesinde, 2024-2025 Okul Sporları faaliyetleri çerçevesinde bir satranç turnuvası yapıldı. Çarşamba Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Satranç İl Temsilciliği iş birliği ile Çarşamba Gençlik Merkezi’nde düzenlenen bu turnuva, Minikler A, Minikler B, Küçükler, Yıldızlar ve Gençler olmak üzere toplam beş farklı kategoride gerçekleştirildi. Toplamda 13 okuldan 159 sporcu turnuvaya katılırken, Satranç İl Temsilciliği tarafından görevlendirilen altı hakem eşliğinde etkinlik devam etti.

BİRİNCİLİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Turnuvanın sonuçları ise oldukça heyecan vericiydi. Minikler A kategorisinde birinciliği Atatürk İlkokulu kazanırken, ikincilik Hacı Yılmaz İlkokulu’na gitti ve üçüncülüğü Cumhuriyet İlkokulu elde etti. Minikler B kategorisinde birinci yine Atatürk İlkokulu olurken, Hacı Yılmaz İlkokulu ikinci ve Özel Mektebim Koleji üçüncü sırada yer aldı. Küçükler kategorisinde ise Atatürk Ortaokulu birinciliği kazanırken, Değirmenbaşı Ortaokulu ikinci, Çarşamba İmam Hatip Ortaokulu üçüncülüğü elde etti.

KUPA VE MADALYALAR SAHİPLERİNİ BULDU

Yıldızlar kategorisinde Atatürk Ortaokulu birinci olurken, Değirmenbaşı Ortaokulu ikinci ve Ali Fuat Başgil İmam Hatip Ortaokulu üçüncü sırada yer aldı. Gençler kategorisinde ise Özel Mektebim Koleji turnuvayı birinci olarak tamamladı. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Turgay Ekşi, Gençlik Merkezi Müdürü Ramazan Katoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bedir, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü ile Satranç İl ve İlçe Temsilcileri tarafından verildi.