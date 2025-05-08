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Çarşamba’da Trafik Haftası Denetimi Yapıldı

Trafik Haftası Etkinlikleri Kapsamında Denetim

Samsun’un Çarşamba ilçesinde, Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde “Bir Kural, Bir Ömür” temasıyla trafik denetimi yapılıyor. Denetim, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından Fen Lisesi Kavşağı’nda gerçekleştiriliyor. Bu denetimlere Çarşamba Şoförler Odası Başkanı Musa Bala ve Çarşamba Özel Halk Otobüsleri Derneği Başkanı Salih Yediyıldız da katılıyor.

Sürücülere Bilgilendirme ve Teşvik

Denetimler sırasında sürücülere trafik kurallarının önemi vurgulanarak bilgilendirici broşürler dağıtılıyor. Etkinlikte, trafik güvenliğinin hayat kurtaran bir öneme sahip olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda, vatandaşlar trafik kurallarına uymaya teşvik ediliyor.

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