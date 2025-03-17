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Çarşamba’da Trafik Kazası: 1 Yaralı

TRAFAK KAZASI VE YARALILAR

Samsun’un Çarşamba ilçesinde bir trafik kazası meydana geldi ve bu kazada 1 kişi yaralandı. Olay, Samsun-Ordu kara yolunun Çarşamba ilçesi Dikbıyık Mahallesi bölgesinde gerçekleşti. Almanya’dan gelen bilgilere göre, Samsun yönünde ilerleyen Ş.Y. yönetimindeki 60 FK 946 plakalı otomobil, aynı yönde giden A.A. idaresindeki 55 ALK 235 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Çevrede bulunan vatandaşların hemen ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan Ş.Y., sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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