Çarşamba’da Trafik Kazası Gerçekleşti

TRAFAİK KAZASINDA YARALANMA

Samsun’un Çarşamba ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında motosiklet sürücüsü E.A. yaralandı. Kaza, Allı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki E.A., yönetimindeki 55 ASA 314 plakalı motosikletle, park halinde bulunan D.Y.’ye ait 069 BHL 064 plakalı otomobile çarptı.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralanırken, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, E.A.’ya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı, sonrasında Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından bir soruşturma başlatıldı.