Çarşamba’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Samsun’un Çarşamba ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT, Narkotik ve İstihbarat Şube ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, Turgutlu ve Yeni Karacalı mahallelerinde F.D’ye (48) ait arazilerde kenevir yetiştirildiği belirlendi.

KENEVİR VE UYUŞTURUCU MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Bu soruşturma kapsamında, zanlının arazilerinde ve evinde yapılan aramalarda, “boyları 1,35 ila 2 metre arasında olan 19 kök kenevir bitkisi”, “40 gram esrar”, “1 uyuşturucu kullanma aparatı”, “1 av tüfeği”, “1 şarjör” ve “14 tabanca fişeği” ele geçirildi. Gözaltına alınan F.D’nin, jandarmadaki işlemleri hala devam ediyor.