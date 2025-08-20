Haberler

Çarşamba Dizileri 2025 Belli Oldu

DİZİLERİN YAYIN AKIŞI AÇIKLANDI

Çarşamba günü çeşitli kanallarda yayınlanacak dizilerin listesi belli oldu. 2025 Çarşamba günü televizyon izleyicileri için ön plana çıkan dizileri ve yayın akışını duyuruyoruz.

KANALLARDA YER ALAN DİZİLER

Gün içerisinde izleyicilerin tercih edebileceği dizi seçenekleri oldukça sınırlı. TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, NOW TV ve Star TV gibi popüler kanallarda dizi yayınlanmıyor. Ancak, ATV saat 17.45’te “Kim Gitsin?” programını, 19.00’da Ana Haber bültenini, 20.00’de Maç Özel programını ve 22.00’de Şampiyonlar Ligi Play Off karşılaşması olan “Fenerbahçe-Benfica” canlı yayınını sunuyor. Gece yarısı ise 00:15’te “Maç Sonu” canlı yayını izleyicilerle buluşuyor.

Berra, Kreşte Boğulma Tehlikesi Yaşadı

İnegöl'deki bir özel kreşteki yüzme etkinliği sırasında boğulma tehlikesi yaşayan 4 yaşındaki Berra, 7 gün süren tedavi sonrası yaşamını yitirdi. Cenazesi duygusal anlarla defnedildi.
Çanakkale Yangını Kontrol Altında Alındı

Gelibolu'daki yangın, üçüncü günde kontrol altına alındı. Kumköy'deki ceviz bahçesi, sahibi tarafından yapılan temizlik sayesinde yangından etkilenmedi.

