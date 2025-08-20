Çarşamba Dizileri 2025 Belli Oldu

DİZİLERİN YAYIN AKIŞI AÇIKLANDI

Çarşamba günü çeşitli kanallarda yayınlanacak dizilerin listesi belli oldu. 2025 Çarşamba günü televizyon izleyicileri için ön plana çıkan dizileri ve yayın akışını duyuruyoruz.

KANALLARDA YER ALAN DİZİLER

Gün içerisinde izleyicilerin tercih edebileceği dizi seçenekleri oldukça sınırlı. TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, NOW TV ve Star TV gibi popüler kanallarda dizi yayınlanmıyor. Ancak, ATV saat 17.45’te “Kim Gitsin?” programını, 19.00’da Ana Haber bültenini, 20.00’de Maç Özel programını ve 22.00’de Şampiyonlar Ligi Play Off karşılaşması olan “Fenerbahçe-Benfica” canlı yayınını sunuyor. Gece yarısı ise 00:15’te “Maç Sonu” canlı yayını izleyicilerle buluşuyor.