Çarşamba Dizileri ve Yayın Akışı

ÇARŞAMBA GÜNÜ TV’DE YAYINLANACAK DİZİLER

Çarşamba günü Kanal D, NOW TV, Star TV ve Show TV’de hangi dizilerin yayınlanacağı belirlendi. 2025 yılı için Çarşamba akşamı televizyon izleyicileri için beklenen diziler şöyle olacak.

TRT 1 kanalı dizi yayınlamıyor. ATV ise “Can Borcu” adlı diziyi gösteriyor. Kanal D, “Eşref Rüya” diziisini izleyicilere sunuyor. Show TV, “Bahar” dizisi ile program akışını sürdürüyor. NOW TV’de ise dizi bulunmuyor. Star TV ise izleyicilerine “Sahipsizler” dizisini sunuyor.

YAYIN AKIŞI DETAYLARI

Çarşamba günü TV yayın akışı şu şekilde düzenleniyor:

13:15 – Seksenler

15:35 – Teşkilat

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Ajan | Yabancı Sinema

22:30 – Gönül Dağı

01:45 – Seksenler

Bu akış, izleyicilerin dizi ve program seçimlerini kolaylaştıracak bilgiler sunuyor.