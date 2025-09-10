Çarşamba Dizileri ve Yayın Akışı

ÇARŞAMBA GÜNÜ TV’DE YAYINLANACAK DİZİLER
Çarşamba günü Kanal D, NOW TV, Star TV ve Show TV’de hangi dizilerin yayınlanacağı belirlendi. 2025 yılı için Çarşamba akşamı televizyon izleyicileri için beklenen diziler şöyle olacak.
TRT 1 kanalı dizi yayınlamıyor. ATV ise “Can Borcu” adlı diziyi gösteriyor. Kanal D, “Eşref Rüya” diziisini izleyicilere sunuyor. Show TV, “Bahar” dizisi ile program akışını sürdürüyor. NOW TV’de ise dizi bulunmuyor. Star TV ise izleyicilerine “Sahipsizler” dizisini sunuyor.
YAYIN AKIŞI DETAYLARI
Çarşamba günü TV yayın akışı şu şekilde düzenleniyor:
13:15 – Seksenler
15:35 – Teşkilat
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Ajan | Yabancı Sinema
22:30 – Gönül Dağı
01:45 – Seksenler
Bu akış, izleyicilerin dizi ve program seçimlerini kolaylaştıracak bilgiler sunuyor.