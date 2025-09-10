Çarşamba Dizileri ve Yayın Akışı

Haberler

ÇARŞAMBA GÜNÜ TV’DE YAYINLANACAK DİZİLER

Çarşamba günü Kanal D, NOW TV, Star TV ve Show TV’de hangi dizilerin yayınlanacağı belirlendi. 2025 yılı için Çarşamba akşamı televizyon izleyicileri için beklenen diziler şöyle olacak.

TRT 1 kanalı dizi yayınlamıyor. ATV ise “Can Borcu” adlı diziyi gösteriyor. Kanal D, “Eşref Rüya” diziisini izleyicilere sunuyor. Show TV, “Bahar” dizisi ile program akışını sürdürüyor. NOW TV’de ise dizi bulunmuyor. Star TV ise izleyicilerine “Sahipsizler” dizisini sunuyor.

YAYIN AKIŞI DETAYLARI

Çarşamba günü TV yayın akışı şu şekilde düzenleniyor:

13:15 – Seksenler
15:35 – Teşkilat
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Ajan | Yabancı Sinema
22:30 – Gönül Dağı
01:45 – Seksenler

Bu akış, izleyicilerin dizi ve program seçimlerini kolaylaştıracak bilgiler sunuyor.

Gürsel Tekin, Girişleri Kısıtladı. Emniyet Listesi, Kriz Yaratıyor. Murat Emir, Cevap Verdi. Ferhat İşçimen, Açıklama Yaptı

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin'in oluşturduğu "izin listesi" tartışmalara yol açtı. Bina sorumlusunun listeyi hazırlamadığı ve geçici düzenlemeler için çalıştıkları belirtildi.
Genç Oyuncu Dönüş İçin Bekliyor

Fenerbahçe'nin Al-Nassr'dan kiraladığı Jhon Duran, Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında sakatlık geçirdi.

