Çarşamba, Fındık Üretimi İçin Önemli

ÇARŞAMBA’NIN FINDIK ÜRETİMİNE VURGU

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, fındık üretimi açısından Çarşamba’nın Türkiye’nin en önemli bölgelerinden biri olduğunu ifade etti. Güvenliğin, hem üreticiler hem de tüccarlar için hayati önem taşıdığını belirtti. ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı ve Borsa Meclis Üyeleri, yeni göreve başlayan Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu’yu ziyaret ederek, olumlu bir atmosferde görüşmeler gerçekleştirdi.

EMNİYETİN ÖNEMİ VURGULANDI

Ziyarete Meclis Başkanı Hacı Toraman, Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Atsan, Genel Sekreter Sercan Yaşar, Meclis Üyesi Onur Bahattin Yılmaz ve Kurucu Meclis Başkanı Nurettin Öztekin katıldı. Toplantıda, Çarşamba’nın güvenliği ve huzuru için sürdürülen çalışmaların yanı sıra, ilçede önemli bir ekonomik faaliyet olan fındık alım-satımındaki güvenlik konusunun önemi tartışıldı. Başkan Kazım Yılmaz, emniyet teşkilatının toplum için en önemli güvencelerden biri olduğuna dikkat çekti ve “Çarşamba, fındık üretimi ve ticaretiyle ülke ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Bu süreçte güvenlik, hem üreticiler hem de tüccarlar için hayati önem taşıyor. Müdürümüz Ferdi Kuyu’ya yeni görevinde başarılar diliyor, huzur ve güvenlik için birlikte çalışmaya devam edeceğimize inanıyoruz” dedi.

İŞBİRLİĞİ VE BAŞARI HEDEFİ

İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu, Ticaret Borsası heyetinin nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Ayrıca, Çarşamba’nın güvenliği için tüm ekipleriyle birlikte özveriyle çalışmayı sürdüreceklerinin altını çizdi. Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi.