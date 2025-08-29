Çarşamba, Fındıkta Türkiye’nin Zirvesinde

ÇARŞAMBA’DA FINDIK ÜRETİMİ GÜNDEMDE

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, 2025 yılı için fındık sezonuna dair önemli açıklamalarda bulundu. Aydemir, Çarşamba’nın bu yıl da fındık üretiminde Türkiye’nin en üst sıralarında yer aldığını belirtti. 2025 sezonunda fındık fiyatlarına da değinen Aydemir, üreticilere kritik uyarılarda bulundu. Fındık üretiminde öne çıkan bölgelerden biri olan Samsun’un Çarşamba ilçesinden yapılan değerlendirmelerde, kuraklık ve aşırı sıcaklıkların fındıkta önemli kalite kaybına sebep olduğu ifade edildi.

REKOLTE DEĞERLENDİRMESİ

Aydemir, rekoltenin 402 bin ton olarak açıklanmasına karşın kendi görüşüne göre bunun 300 bin ton civarında olduğunu dile getirdi. “Türkiye genelinde zor fındık olur” diyen Aydemir, geçen yıl kahverengi kokarca zararlısı nedeniyle üreticilerin büyük kayıplar yaşadığını hatırlatarak, bu yıl kokarca zararlısına karşı yoğun bir mücadele yürütüldüğünü belirtti. Samsun’un Çarşamba, Terme, Salıpazarı ve Ayvacık ilçelerinde yapılan yoğun ilaçlama çalışmaları sayesinde bu yıl kokarca kaynaklı ciddi bir zararın görülmediğini söyledi. “En az 5 kez ilaçlama yapan üreticilerin bahçelerindeki fındıklar sağlıklı gelişti” ifadesini kullandı.

PİYASA FİYATLARI HAKKINDA GÖRÜŞLER

Aydemir, üreticilerin TMO’nun belirlediği 200 TL’lik taban fiyattan memnun olmadığını aktardı. “Serbest piyasada fındık 215-230 TL arası. 15 gün sonra 250 TL, bir ay sonra ise 300 TL olur” şeklinde tahminlerde bulundu. Çarşamba’dan dışarıdan fındık alımı yapılmasının üreticiler için bir risk oluşturduğunu belirtti. “Sanayiciler Ordu, Giresun, Adapazarı’ndan gelip Çarşamba’dan fındık topluyor. Bu da demek oluyor ki Türkiye’de yeterli fındık yok” diyerek dikkat çekti.

ÇARŞAMBA FINDIK ÜRETİMİNDE ÖNDE

Aydemir, Çarşamba’nın fındık üretiminde ülke genelinde ilçe bazında ilk sırada yer aldığını vurguladı. Türkiye genelinde Samsun’un 92 bin tonla fındıkta 1. sırada olduğunu ancak, Çarşamba’nın ilçe olarak 44 bin tonla Türkiye genelinde 1. sırada olduğu bilgisini paylaştı. Bu durumun Çarşamba’yı fındığın merkezi haline getirdiğini ifade eden Aydemir, “Bu durumu iyi değerlendirmemiz gerekiyor” dedi.