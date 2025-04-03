Çarşamba Günleri Boykot Günü Olacak Mı?

ARTAN SOSYAL FARKINDALIK VE BOYKOTLAR

Son zamanlarda Türkiye’de yükselen sosyal farkındalık kampanyaları ve tüketim boykotları, “Çarşamba günleri boykot günü mü olacak?” sorusunun sıkça gündeme gelmesine neden oluyor. Özellikle 2 Nisan 2025 tarihinde düzenlenen alışveriş boykotu bu tartışmayı daha da artırdı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN BAŞLATILAN BOYKOT

2 Nisan 2025’te üniversite öğrencileri öncülüğünde başlayan bu tüketim boykotu, farklı kesimlerin desteğini aldı. Bu özel gün boyunca katılımcılar alışveriş yapmayarak ekonomik bir mesaj vermeyi amaçladı. Ayrıca bazı işletmeler de bu kampanyayı destekleyerek o gün kapılarını kapattı.

GELECEK BOYKOT GÜNLERİ

Bu tür eylemler, toplumda farkındalık artırmayı ve gençlerin sesini duyurmayı hedefliyor. Çarşamba günlerini boykot günü haline getirmek, bu anlamda geniş destek bulabilir. Önümüzdeki dönemde bu boykotların devam edip etmeyeceği, toplumsal yapıya bağlı olarak şekillenecek.