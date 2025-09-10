Çarşamba Günü TV Yayın Akışı Belli!

Haberler

Çarşamba günü televizyon kanallarında yer alacak olan diziler açıklandı. Bu akşam yayınlanacak programlar ve diziler hakkında bilgiler sunuluyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ TV’DE HANGİ DİZİLER VAR?

Bugün TRT 1 üzerinde herhangi bir dizi mevcut değilken, ATV’de “Can Borcu” isimli dizi izleyicilerle buluşuyor. Kanal D, “Eşref Rüya” ile ekranlara gelirken, Show TV “Bahar” dizisini yayınlayacak. NOW TV’de ise dizi bulunmuyor. Star TV’de ise dizilerin sıralaması şöyle:

YAYIN PROGRAMI SIRALAMASI

– 13:15 – Seksenler
– 15:35 – Teşkilat
– 19:00 – Ana Haber (Canlı)
– 19:55 – İddiaların Aksine
– 20:00 – Ajan | Yabancı Sinema
– 22:30 – Gönül Dağı
– 01:45 – Seksenler

İzleyicilerin beklediği bu yayın akışı, Çarşamba akşamı televizyonlarda gündemi şekillendirecek.

