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Çarşamba İlçesinde Berberler Sahura Kadar Açık

BERBERLER SAHURA KADAR ÇALIŞIYOR

Samsun’un Çarşamba ilçesinde, Ramazan Bayramı’na yaklaşıldıkça berberlerin yoğunluğu artıyor. Bayram hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, tıraş olma geleneğini takip ederek berberlere akın ediyor. Bu yoğunluk nedeniyle berberler, müşterilerine sahura kadar hizmet vermeye başladı.

VATANDAŞLARA TAVSİYE

Berber Avni Aydın, bayram tıraşı olmak isteyenlerin son günleri beklememeleri gerektiğini vurguladı. Aydın, vatandaşların yoğunluk nedeniyle mağduriyet yaşamamaları için tıraşlarını erken yaptırmalarını tavsiye ediyor. Bu şekilde hem kendilerinin hem de berberlerin işleri daha kolaylaşacak.

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