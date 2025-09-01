Haberler

Çarşamba OSB Hızla Gelişiyor

ÇARŞAMBA OSB’DE BÜYÜME DEVAM EDİYOR

Samsun’un Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi (OSB) üretim ve istihdamda hızlı bir büyüme gösteriyor. 830 bin metrekare alanda kurulan bu sanayi bölgesinde 36 fabrika alanı yer alıyor. Şu anda 15 fabrikanın faaliyette olduğu, yaklaşık bin kişiye istihdam sağlandığı ve boş alan sayısının sadece üçe düştüğü bildiriliyor. Diğer alanlarda ise ruhsat süreçleri tamamlanmış durumda. Her ay bir yeni fabrikanın üretime geçmesi gözlemleniyor.

SAVUNMA SANAYİNE YATIRIMLAR ARTTI

OSB, özellikle savunma sanayi yatırımları ile dikkat çekiyor. Son olarak, 5 bin metrekarelik alan, MKE ile entegre bir firmaya tahsis edildi. Diğer boş alanların da savunma sanayi projeleri için kullanılacağı aktarılıyor. Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ayhan Sonkaya, bölgede eğitim ve enerji alanında da yatırımların devam ettiğine dikkat çekerek, “OSB’ye 24 derslikli meslek lisesi ile 150 megavatlık trafo merkezi yapılıyor. Hem Çarşamba’yı hem OSB’yi besleyecek bu projelerin yıl sonuna kadar tamamlanmasını bekliyoruz. Ayrıca MKE ile entegre olacak bu yeni yatırım, bölgenin savunma sanayindeki önemini artıracak” diye belirtiyor.

