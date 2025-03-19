Çarşamba Pidesinin Lezzeti Dünya Çapında Tanındı

DÜNYA ÇAPINDAKİ LEZZETLER ARASINDA YER ALIYOR

TasteAtlas’ın dünya genelindeki hamur işleri sıralamasında Türkiye’den ilk üçte bulunan coğrafi işaret tescilli “Çarşamba pidesi”, damak tadını zenginleştiriyor. Samsun’un Çarşamba ilçesi, tarihi dokusunun yanı sıra sunmuş olduğu lezzetlerle de tanınıyor. Bu lezzetlerin en önde geleni, kendine özgü pişirme tekniği ve zengin malzeme kullanımı ile tanınan Çarşamba pidesi. Nesilden nesile aktarılan bu geleneksel lezzet, usta ellerde yoğrulup taş fırınlarda pişirilerek sofralarda yer alıyor. Buranın ziyaretçileri, bu eşsiz tadı mutlaka denemek için geliyor.

ÖZELLİKLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

TasteAtlas’ın sıralamasında Türkiye olarak ilk üçte bulunan Çarşamba pidesi, hem yerel halk hem de dışarıdan gelenlerin favori lezzetleri arasında. Pide; ince açılan hamuru, bol malzeme ile hazırlanması ve taş fırında pişirilerek dışının çıtır, içinin ise yumuşak olmasıyla dikkat çekiyor. Özellikle kullanılacak kıymanın çiğ olması ve pidenin bu yağ ile pişmesi ona farklı bir tat katıyor. Yıllarca sürdürülmüş gelenekleriyle, artık ilçenin sembollerinden biri haline gelmiş durumda.

GELENEKSEL YÖNTEMLERLE ÜRETİLİYOR

Çarşamba pidesinin diğer pidelerden farkını iç harcında kullanılan çiğ kıyma ve bu kıymanın yağı ile pişmesi oluşturuyor. Pide ustası Oğuzhan Gülşen (26), “İyi bir Çarşamba pidesi yapmak için hamurun el ile ince bir şekilde açılması, iç harcında sadece kıyma ve soğan kullanılması ve taş fırında kıvamında pişirilmesi gerekiyor. Çiğ kıymanın yağı ile pişmesi pideye ayrı bir lezzet katıyor” diye belirtiyor. Geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam eden Çarşamba pidesi, coğrafi işaret tescili alarak yöresel kimliğini resmiyete kavuşturdu. Çarşamba Ticaret Borsası’nın çabalarıyla alınan bu tescil belgesi, bu lezzetin korunmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyor.