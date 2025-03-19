Çarşamba Suri Kutlamalarında 19 Kişi Öldü

İRAN’DA NEVRUZ BAYRAMI KUTLAMALARI KANLI SON DUYURULAR

İran’da her yıl Nevruz Bayramı öncesi düzenlenen “Çarşamba Suri” kutlamaları, bu sene de trajik bir şekilde sonuçlandı. Geleneksel olarak ateş üzerinden atlama etkinlikleri, havai fişek ve maytaplarla kutlanan bu gece, birçok acı olaya tanıklık etti.

KAZALARDA 19 ÖLÜ VE 5 BİNİN ÜZERİNDE YARALI

El yapımı patlayıcıların çok sayıda kullanıldığı kutlamalarda, İran Acil Durum Merkezi Sözcüsü Babek Yektaperest, yaşanan kazalarda 19 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 bin 568 kişinin yaralandığını açıkladı. Ayrıca, kutlamalar öncesinde patlayıcı madde hazırlıkları sırasında 6 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi verildi.

UZUV KAYBI VE CİDDİ YARALANMALAR

Yektaperest, yaralılardan 338’inin uzuv kaybı yaşadığını, bin 557’sinin gözlerinden yaralandığını ve bin 531 kişide ciddi yanıkların meydana geldiğini ifade etti. Bu durum, kutlamaların tehlikelerini bir kez daha gözler önüne serdi.

AMBULANSLAR DA ETKİLENDİ

Tahran’da 1.049, Doğu Azerbaycan’da 866 ve Batı Azerbaycan’da 620 yaralı bulunduğunu belirten Yektaperest, olaylar sırasında 14 ambulansın zarar gördüğünü ve bu yüzden bazı yaralıların ambulans içinde hayatını kaybettiğini açıkladı.