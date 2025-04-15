Çarşambalılar Vakfı Gündem Konuları Görüştü

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Samsun Çarşambalılar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Gömeç ve vakıf heyeti, Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Meclis Başkanı Hacı Toraman ve meclis üyeleri ile bir araya gelerek, ilçenin güncel konuları ve fındık ile ilgili görüşmeler yaptı. Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Gömeç başkanlığındaki heyette, Yönetim Kurulu Üyeleri Serhat Kurt, Yücel Özden, Ömer Can Karacan ile mütevelli heyeti üyeleri Ayhan Sonkaya, Saadettin Sarıoğlu ve mütevelli üyesi Erhan Sezer yer aldı.

GÜNDEM VE GÖRÜŞLER

Ziyarette, ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz’ı temsilen heyeti ağırlayan Başkan Toraman, Samsun ve Çarşamba’nın gündem konuları ile vakfın gerçekleştireceği projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Toraman, fındığın Çarşamba’nın ekonomik değeri olduğunu belirterek, “Fındık, Çarşamba’nın en önemli tarım ürünüdür ve kokarca zararlısı tehlikesi altındadır. Ortak bir mücadele gereklidir” dedi.

TEŞEKKÜR VE SONUÇ

Karşılıklı istişarede bulunulan ziyaretin ardından Meclis Başkanı Toraman, Başkan Gömeç ve vakıf heyetine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Ayrıca, Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Atsan ile Meclis Üyeleri Mehmet Çalışkan, Hüseyin Işık, Kurucu Meclis Başkanı Nurettin Öztekin ve Genel Sekreter Yardımcısı Saliha Şen’in de katıldığı ziyaret, hediye takdimlerinin ardından sona erdi.