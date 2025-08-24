Çarşambaspor Başkanlığına Muhammet Ali Torun Seçildi

YENİ BAŞKAN SEÇİLDİ

Samsun’da 2025/2026 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele edecek olan Çarşambaspor’da başkanlık koltuğuna Muhammet Ali Torun oturdu. Çarşamba Adaparkspor Kompleksi Çarşambaspor Tesisleri’nde düzenlenen kongrede açılış konuşmasını Çarşambaspor Başkanı İbrahim Gündüzoğlu yaptı. Gündüzoğlu, “Bugün görevi Muhammet Ali Torun’a devretmek için buradayız. Çarşambaspor hepimizindir. Bugüne kadar görev süremiz boyunca bizlere destek olan Çarşamba Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Dündar’a, Çarşambalı iş insanlarına ve esnaflarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugünden sonra da seçilecek yönetime her zaman destek olacağımızın bilinmesini istiyor ve yeni yönetim kurulumuza şimdiden başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI’NDAN DESTEK SÖZÜ

Belediye Başkanı Hüseyin Dündar da kongredeki yorumlarında, “Çarşambaspor’umuzun başarılı olması için Çarşamba Belediyesi olarak biz de gerekli katkıyı vereceğiz. Kongremizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor ve başkanlık görevini devralacak olan Muhammet Ali Torun ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı. Kongrede ardından seçimlere geçildi ve tek liste ile seçime katılan Muhammet Ali Torun, açık oylama ile Çarşambaspor Başkanlığı görevine seçildi.

HEDEF YÜKSEK OLACAK

Torun, destekleyenlere teşekkür ederek, “Tüm Çarşambalı arkadaşlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı yanımızda olmaya davet ediyorum. Çünkü Çarşambaspor birimizin değil hepimizin. İnşallah hep birlikte bu taşın altına elimizi koyacağız. Hedefimiz yüksek olacak, bu sene Çarşambalı arkadaşlarımızı belki biraz yoracağız ama Çarşambaspor’umuz artık hak ettiği yerde olsun istiyoruz. Kongremize katılımınızdan dolayı yönetim kurulum adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” şeklinde belirtti.

YENİ YÖNETİM KURULU BELİRLENDİ

Yeni Yönetim Kurulu, Tuğrul Kılıç, Şeref Çelebi, Ali Arat, Hüseyin Işık, Kerim Dikkol, Ergün Yiğit, İbrahim Öztürk, Ersin Parlak, Harun Tuncer, Barış Kaygana, Murat Bilici, Ersin Maraşlı, İsmail Yüksel ve Süleyman Tekcan’dan oluştu.