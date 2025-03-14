Çarşambaya Kar Yağışı İçin 22 Şehir Uyarısı

KAR YAĞIŞLARI BEKLENİYOR

Şubat ayında Türkiye’yi etkileyen kar yağışları, son günlerde yaz sıcaklarına dönüş yaptı. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü, soğuk havaların geri döneceğine dair peş peşe uyarılar yapıyor. 19 Mart Çarşamba günü, 22 şehirde kar yağışı olabileceği bilgisi verildi.

SICAKLIKTA BÜYÜK DÜŞÜŞ ÖNGÖRÜLÜYOR

Hava tahmin raporlarına göre, birçok şehirde sıcaklıkların 3-4 gün içinde 25 ila 30 derece arasında düşüş göstermesi bekleniyor. Yeni haftada sahil bölgelerinde poyraz esmesiyle birlikte, pazartesi ve salı günleri Türkiye genelinde yağmur etkili olacak. Meteoroloji’nin internet sayfasında paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporuna göre, Çarşamba günü kar yağışı beklenen 22 şehir arasında şunlar yer alıyor: Bursa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Eskişehir, Düzce, Bolu, Ankara, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Çorum, Yozgat, Amasya, Tokat, Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı ve Bilecik.