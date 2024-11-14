“Çarşının Son Radyo Tamircisi: Muğla İçin Kaybım Olur”

RADYO TAMİRCİLİĞİNE DEVAM EDİYOR

Muğla’da, 56 yıldır radyo tamirciliği yapan 69 yaşındaki Mustafa Bektaş, çocukluğundan bu yana gizli bir tutku olan mesleğini sürdürmekte. Teknolojinin hızla gelişmesine ve sektörün karşılaştığı zorluklara karşın, tarihi Arasta Çarşısı’ndaki 6 metrekarelik dükkanında mesleğine sadık kalmaya çalışıyor. Çırak bulmanın zorlaştığına dikkat çeken Bektaş, “47 yıldır tarihi Arasta Çarşısı’ndayım. Mesleği bırakırsam Muğla çok şey kaybedecek. Çarşının son radyo tamircisiyim. Elimden geldiğince mesleğimi devam ettireceğim” diyor.

BİR DÖNEMİN SONU

Menteşe’de ikamet eden ve evli, iki çocuk babası olan Bektaş, 13 yaşından beri radyo tamirciliği yapıyor. Bu mesleğin giderek kaybolduğunu vurgulayan Bektaş, “Çırak yetişmiyor. Dededen, babadan ve anneden kalan 80 yıllık radyo, pikap ile makaralı teypleri tamir ediyorum. 47 yıldır tarihi Arasta Çarşısı’ndayım. Mesleği bırakırsam Muğla çok şey kaybedecek. Çarşının son radyo tamircisiyim. Elimden geldiğince mesleğimi devam ettireceğim” açıklamasını yapıyor.

RADYOLARI YENİDEN CANLANDIRIYOR

Eski radyoların uzun ve kısa dalgalarda istasyon bulamadığını belirten Bektaş, “Onlara FM kiti takarak dinlenebilir hale getiriyorum. Diğer türlü ancak biblo gibi kullanılır” ifadeleriyle mesleğinin inceliklerini aktarıyor. Hakikaten, onun bu tutkulu çalışmaları hem tarihi hem de kültürel bir mirası yaşatmak için büyük bir önem taşıyor.