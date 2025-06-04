Cartier’in Müşteri Verileri Çalındı! Üzgünüz

CARITIER’DEN MÜŞTERİ VERİLERİ AÇIKLAMASI

Mücevherçilik sektöründe önemli bir konumda bulunan Fransız Cartier, müşteri verilerinin çalındığını duyurdu. Şirket, “üzgünüz” sözleri ile yaptığı açıklamada güvenlik önlemlerini artırdıklarını da belirtti.

HACKER SALDIRISI

Adidas ve Marks&Spencer gibi diğer şirketlerin ardından, mücevher devi Cartier de hackerların hedefi haline geldi. Şirket, müşteri kişisel verilerinin çalındığını bildirdi. Resmi açıklamada, “Yetkisiz biri tarafından sistemimize erişim sağlandığı, sınırlı müşteri bilgilerine ulaştığını bildirmek için yazıyoruz” denildi.

MÜŞTERİ BİLGİLERİNE DİKKAT

Cartier’in açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Değerli müşterilerimiz, yetkisiz biri tarafından sistemimize erişim sağladığını, sınırlı müşteri bilgilerine ulaştığını bildirmek için yazıyoruz. Sorunu kontrol altına aldık ve sistemlerimizin korumalarını artırdık. İlgili makamları bilgilendirdik, aynı zamanda önde gelen dış siber güvenlik uzmanlarıyla çalışıyoruz. Soruşturmaya dayanarak bu olayın bazı bilgilerinizi, özellikle de adınızı, e-posta adresinizi, ülkenizi etkilemiş olabileceğini belirledik. Etkilenen bilgiler arasında herhangi bir parola, kredi kartı bilgisi veya diğer bankacılık bilgileri yoktu. Verilerin niteliği göz önüne alındığında istenmeyen iletişimlere veya şüpheli yazışmalara karşı dikkatli olmanızı öneririz.”