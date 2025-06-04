Cartier’in Müşteri Verileri Çalındı: Üzgünüz!

MÜCEVHER SEKTÖRÜNDE GÜVENLİK AÇIĞI

Mücevher alanında önde gelen isimlerden biri olan Fransız Cartier, müşterilerine ait verilerin çalındığını duyurdu. Şirket, bu duruma dair “üzgünüz” ifadesini kullanarak, güvenlik önlemlerini güçlendirdiklerini de aktardı.

SİSTEME YETKİSİZ ERİŞİM

Cartier, Adidas ve Marks & Spencer gibi diğer markaların ardından hackerların yeni hedefi oldu. Şirket, müşterilerinin kişisel verilerinin ele geçirildiğini belirtti. Yapılan resmi açıklamada, “Yetkisiz biri tarafından sistemimize erişim sağlandığı, sınırlı müşteri bilgilerine ulaştığını bildirmek için yazıyoruz” sözleri kullanıldı.

ETKİLENEN BİLGİLERİN DOĞASI

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “Değerli müşterilerimiz, yetkisiz bir tarafından sistemimize erişim sağlandığını, sınırlı müşteri bilgilerine ulaştığını bildirmek için yazıyoruz. Sorunu kontrol altına aldık ve sistemlerimizin korumalarını artırdık. İlgili makamları bilgilendirdik, aynı zamanda önde gelen dış siber güvenlik uzmanlarıyla çalışıyoruz. Soruşturmaya dayanarak bu olayın bazı bilgilerinizi, özellikle de adınızı, e-posta adresinizi, ülkenizi etkilemiş olabileceğini belirledik. Ancak etkilenen bilgiler arasında herhangi bir parola, kredi kartı bilgisi veya diğer bankacılık bilgileri yoktu. Verilerin niteliği göz önüne alındığında istenmeyen iletişimlere veya şüpheli yazışmalara karşı dikkatli olmanızı öneririz.”