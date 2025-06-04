Cartier Müşteri Verileri Çalındı! Üzgünüz

MÜCEVHER SEKTÖRÜNDE GÜVENLİK AÇIĞI

Fransız Cartier, mücevher sektöründeki öncü durumu ile dikkat çekerken, müşteri verilerinin çalındığını duyurdu. Şirket, bu durum karşısında “üzgünüz” diyerek bir açıklama yaptı ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirtti.

HACKER SALDIRISI SONUCUNDA VERİLER ÇALINDI

Adidas, Marks&Spencer gibi diğer büyük markaların ardından, şimdi de Cartier hackerların hedefi oldu. Şirket, müşterilerine ait kişisel verilerin çalındığını resmen açıkladı. Yapılan resmi açıklamada, “Yetkisiz biri tarafından sistemimize erişim sağlandığı, sınırlı müşteri bilgilerine ulaştığını bildirmek için yazıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

MÜŞTERİ BİLGİLERİNE DİKKAT

Cartier’in açıklaması, müşterileri için önemli bilgiler içeriyor. Şirket, “Değerli müşterilerimiz, yetkisiz bir tarafından sistemimize erişim sağlandığını, sınırlı müşteri bilgilerine ulaştığını bildirmek için yazıyoruz. Sorunu kontrol altına aldık ve sistemlerimizin korumalarını artırdık. İlgili makamları bilgilendirdik, aynı zamanda önde gelen dış siber güvenlik uzmanlarıyla çalışıyoruz. Soruşturmaya dayanarak bu olayın bazı bilgilerinizi, özellikle adınızı, e-posta adresinizi, ülkenizi etkilemiş olabileceğini belirledik. Etkilenen bilgiler arasında herhangi bir parola, kredi kartı bilgisi veya diğer bankacılık bilgileri yoktu. Verilerin niteliği göz önüne alındığında istenmeyen iletişimlere veya şüpheli yazışmalara karşı dikkatli olmanızı öneririz.” şeklinde devam etti.