Cartier Müşteri Verileri Çalındı! Üzgünüz

MÜCEVHER SEKTÖRÜNDE BİR GÜVENLİK AÇIĞI

Fransız mücevher şirketi Cartier, müşteri verilerinin çalındığını bildirdi. Şirket, “üzgünüz” diyerek durumu açıklarken güvenlik önlemlerini artırdığını duyurdu.

HAK GÜVENLİK SORUNU YAŞIYOR

Adidas ve Marks&Spencer gibi diğer büyük markaların ardından Cartier, hackerların hedefi oldu. Şirket, müşterilerin kişisel verilerinin çalındığını açıkladı. Resmi duyuruda, “Yetkisiz biri tarafından sistemimize erişim sağlandığı, sınırlı müşteri bilgilerine ulaştığını bildirmek için yazıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Cartier’in yaptığı açıklamada ayrıca şu bilgiler yer aldı: “Değerli müşterilerimiz, yetkisiz birinin sistemimize erişim sağladığını, sınırlı müşteri bilgilerine ulaştığını bildirmek için yazıyoruz. Sorunu kontrol altına aldık ve sistemlerimizin korumalarını artırdık. İlgili makamları bilgilendirdik, aynı zamanda önde gelen dış siber güvenlik uzmanlarıyla çalışıyoruz. Soruşturmaya dayanarak bu olayın bazı bilgilerinizi, özellikle adınızı, e-posta adresinizi, ülkenizi etkilemiş olabileceğini belirledik. Etkilenen bilgiler arasında herhangi bir parola, kredi kartı bilgisi veya diğer bankacılık bilgileri yoktu. Verilerin niteliği göz önüne alındığında istenmeyen iletişimlere veya şüpheli yazışmalara karşı dikkatli olmanızı öneririz.”