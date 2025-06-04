Cartier Müşteri Verileri Çalındı: ‘Üzgünüz’

MÜCEVHER SEKTÖRÜNDE BÜYÜK HIRSIZLIK

Fransa’nın önde gelen mücevher markalarından Cartier, müşteri verilerinin çalındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “üzgünüz” ifadelerine yer verilerek güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi.

HACKERLARIN SALDIRISIYLA YÜZ YÜZE KALDI

Adidas ve Marks&Spencer gibi diğer büyük markaların ardından, Cartier de hackerların saldırısına uğradı. Şirket, müşterilerin kişisel verilerinin tehlikeye girdiğini açıkladı. Resmi bildirimde, “Yetkisiz biri tarafından sistemimize erişim sağlandığı ve sınırlı müşteri bilgilerine ulaşıldığını bildirmek için yazıyoruz” denildi.

MÜŞTERİ VERİLERİ GÜVENDE DEĞİL

Cartier’in açıklamasında şu ifadeler de yer aldı: “Değerli müşterilerimiz, yetkisiz birinin sistemimize erişim sağladığını ve sınırlı müşterilere ait bilgilere ulaştığını belirtmek için yazıyoruz. Sorunu kontrol altına aldık ve sistemlerimizin korumalarını artırdık. İlgili makamları bilgilendirdik ve önde gelen dış siber güvenlik uzmanlarıyla çalışıyoruz. Soruşturmaya dayanarak bu olayın bazı bilgilerinizi, özellikle adınızı, e-posta adresinizi ve ülkenizi etkileyebileceğini belirledik. Etkilenen bilgiler arasında herhangi bir parola, kredi kartı bilgisi veya diğer bankacılık bilgileri yoktu. Verilerin niteliği göz önüne alındığında istenmeyen iletişimlere veya şüpheli yazışmalara karşı dikkatli olmanızı öneriyoruz.”