Cartier Müşteri Verileri Çalındı! Üzgünüz

MÜCEVHERCİLERDE GÜVENLİK AÇIĞI

Fransız mücevher markası Cartier, son zamanlarda müşteri verilerinin çalındığını duyurdu. Şirket, bu durumu üzülerek kabul etti ve güvenlik önlemlerini artırdıklarını açıkladı.

HACKER SALDIRISIYLA KARŞI KARŞIYA

Daha önce Adidas ve Marks&Spencer gibi markalara saldıran hackerlar, şimdi de Cartier’in sistemlerini hedef aldı. Şirket, yaptığı resmi açıklamada “Yetkisiz biri tarafından sistemimize erişim sağlandığı, sınırlı müşteri bilgilerine ulaştığını bildirmek için yazıyoruz” ifadelerine yer verdi.

KİŞİSEL BİLGİLERİN GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE

Cartier’in açıklamasında, “Değerli müşterilerimiz, yetkisiz bir kişi tarafından sistemimize erişim sağlandığı, sınırlı müşteri bilgilerine ulaştığını belirtmek için yazıyoruz. Sorunu kontrol altına aldık ve sistemlerimizin korumalarını artırdık. İlgili makamları bilgilendirdik, aynı zamanda önde gelen dış siber güvenlik uzmanlarıyla çalışıyoruz. Soruşturmaya dayanarak bu olayın bazı bilgilerinizi, özellikle de adınızı, e-posta adresinizi, ülkenizi etkilemiş olabileceğini belirledik. Etkilenen bilgiler arasında herhangi bir parola, kredi kartı bilgisi veya diğer bankacılık bilgileri yoktu. Verilerin niteliği göz önüne alındığında istenmeyen iletişimlere veya şüpheli yazışmalara karşı dikkatli olmanızı öneririz.” ifadeleri yer aldı.