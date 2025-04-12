Casa Pia Porto Maçı Yayın Bilgisi

MAÇ DETAYLARI

Portekiz Liga’nın önemli karşılaşmalarından biri olan Casa Pia ve Porto maçı hakkında detaylar inceleniyor. Casa Pia ile Porto arasındaki bu heyecan verici Portekiz Liga NOS maçı, 12 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek ve maçın başlama saati 22.30. Bu karşılaşma henüz başlamadı ve futbolseverler için önemli bir bekleyiş söz konusu.

CANLI YAYIN VE KANALLAR

Casa Pia Porto maçı hangi kanalda yayınlanıyor sorusu da sıkça soruluyor. Maç, tabii Spor 1, S Sport Plus ve Tuttur TV kanallarından canlı olarak izlenebiliyor. Eğer izlemek isteyenler için “Casa Pia Porto canlı izleme linki” de merak ediliyorsa, belirtilen kanallardan bu maçın canlı yayınlarını takip edebilirler.

STADYUM DETAYLARI

Karşılaşma, Lizbon’da bulunan Estadio Pina Manique Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Futbolseverler için bu mücadele, hem takımların performansını görmeleri hem de lig sıralamasındaki etkilerini değerlendirmeleri açısında büyük önem taşıyor.