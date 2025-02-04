Casper’dan Sevgililer Günü’ne Özel Dokunuşlar

ŞIK TASARIM VE GÜÇLÜ PERFORMANS

Şık tasarımı, hafifliği ve yüksek performansıyla dikkat çeken Casper Nirvana Z100, ‘Sevgiyle Hafifle’ teması sayesinde ilişkilerdeki zarafeti ve hafifliği simgeliyor. Modern yaşamın ihtiyaçlarına yönelik olarak sınırlı sayıda üretilen kırmızı renk seçeneği, özel bir hediye arayanlar için anlamlı bir alternatif sunuyor. Türkiye’nin teknoloji markası Casper, Sevgililer Günü’nü anlamlı ve kişiselleştirilmiş hediye arayışı içerisinde olan kullanıcılar için teknolojiyi romantik bir dokunuşla birleştiriyor. Nirvana Z100’ü kırmızı renk seçeneğiyle sunan Casper, ‘Sevgiyle Hafifle’ temasıyla ilişkilerdeki hafiflik ve şıklığı teknolojiyle buluşturuyor.

TEKNOLOJİYİ KİŞİSEL HALE GETİRMEK

Sadece sınırlı sayıda üretilen kırmızı Nirvana Z100, 14.9 mm kalınlığı ve 1.25 kg hafifliğiyle yüksek mobiliteyi öncelikli hale getiriyor. Magnezyum alaşımlı full metal kasa, dayanıklılığı ve estetiği bir arada sunuyor. Sevgililer Günü’ne özel üretilen Nirvana Z100’ün kırmızı renk seçeneği hakkında görüşlerini paylaşan Casper Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, “Casper olarak teknolojiyi, hayatı kolaylaştıran ve kullanıcı deneyimini ön planda tutan bir değer olarak görüyoruz. Başarımızın sırrını ise global teknolojileri ürüne entegre etmek, saha çalışmaları ve focus araştırmalarını doğru analiz etmek olarak tanımlıyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın amacı, Türk tüketicisinin beklentilerini doğru ürünlerle karşılamak. Kullanıcıların %91’i kendilerine özel çözümler sunan markaları tercih ediyor ve biz de bu beklentiyi karşılamak için kişiselleştirilmiş deneyimler sunmaya odaklanıyoruz.” şeklinde konuştu.

HEMEN SİPARİŞ VERİN

Feray Karaman, “Bu Sevgililer Günü’nde teknolojiye olan tutkumuzu yansıtmak için sıcak ve etkileyici bir renk seçtik ve bunu güçlü bir tonla sizlere sunuyoruz. Kırmızı rengiyle cesareti ve tutkuyu, ince ve hafif tasarımıyla zarafeti temsil eden Nirvana Z100, estetiği işlevsellikle birlikte sunuyor. Ürünümüzü inceltip hafifletirken magnezyum alüminyum alaşım ile güçlendirdik ve bunu ‘Sevgiyle Hafifle’ diye tanımladık. Sınırlı sayıda üretilen Ruby kırmızısı Nirvana Z100 modelimizin, markamızın kullanıcıları için hayallerini ürüne çevirme idealinin karşılığı olarak görebilirsiniz.” dedi. Zarif ve taşınabilir yapısıyla her an yanınızda olabilen Nirvana Z100, sevdiğinizle paylaştığınız anları daha özel kılan bir seçenek. Sevgililer Günü’ne özel sınırlı sayıda üretilen kırmızı Nirvana Z100 hakkında daha fazla bilgi almak ve online sipariş verebilmek için https://www.casper.com.tr/casper-nirvana-z100-p-153 linkini ziyaret edebilirsiniz.