“Casusluk Suçlarıyla İlgili Düzenleme Geri Çekildi”

NOTERLİK KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

AK Partili kaynaklar, ‘Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ içinde bulunan ‘devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları’ ile ilgili 16. maddenin yeniden düzenlenmek üzere geri çekildiğini bildiriyor. Noterlikle ilgili düzenlemelerin bulunduğu bu kanun teklifinin Genel Kurulda görüşülmeye devam edeceği ve madde üzerinde yapılacak düzenlemeler sonrasında yeniden Genel Kurul’a sunulabileceği ifade ediliyor.

CHP’DEN AÇIKLAMA: GERİ ÇEKİLMESİNİN NEDENİ

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, bu konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Emir, “Kamuoyunda etki ajanlığı olarak bilinen kanun teklifi, haftalardır sürdürdüğümüz gerek halkımızın büyük desteğini alarak kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarımız ile gerek Meclis’teki çalışmalarımız ve eleştirilerimiz sonucunda an itibari ile geri çekildi” şeklinde konuştu.