Cat Deeley, Gerçek Adını Açıkladı

AÇIKLAMASIYLA ŞAŞIRTAN GÖRÜŞME

Ünlü sunucu Cat Deeley, Çarşamba günü katıldığı This Morning programında yaptığı açıklama ile hayranlarını şaşırttı. Gerçek isminin Catherine olduğunu söyleyen 48 yaşındaki sanatçı, çocukken “Katie” olarak anıldığını ve zamanla isminin “Cat”e dönüştüğünü paylaştı. Bu sürpriz açıklama, “Öğretmenine Teşekkür Et Günü” özel bölümünde gerçekleşti.

Eski ilkokul öğretmeni Mrs. Cotterill ile yıllar sonra canlı yayında buluşan Deeley, öğretmeninin kendisine “Katie” diye hitap etmesinin ardından stüdyoda duygusal anlar yaşandı. Sunucu Ben Shephard, “Siz onu Katie olarak tanıyorsunuz,” diyerek şaşkınlığını gizlemedi. Deeley, “Gerçek adım Catherine, ama dedem hep Katie derdi. Annem ve babam da öyle. Ancak başım derde girdiğinde Catherine olurdu,” sözleriyle geçmişteki anılarını esprili bir şekilde açıkladı.

AİLESİNİN GEÇMİŞİ VE HAYATI

Cat Deeley, bir zamanlar ABD’de “So You Think You Can Dance?” programının sunuculuğunu yapmıştı. Bu süreçte İrlandalı komedyen Patrick Kielty ile evlenen Deeley’nin James ve Milo adında iki oğlu bulunuyor. Aile, 14 yıl boyunca Los Angeles’ta yaşadı fakat birkaç yıl önce alışveriş merkezinde yaşanan bir silahlı saldırı, onları köklü bir karar almaya zorladı. Deeley, Daily Mail’in You dergisine verdiği röportajda Amerika’dan ayrılma kararının arkasında “korku” olduğunu itiraf etti.