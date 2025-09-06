Çatak’ta 334 Koyun Düştü

Olayın Meydana Gelişi

Van’ın Çatak ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, 334 koyun kayalıklardan düşerek telef oldu. Alınan bilgilere göre, bu olay, Çılga Mahallesi Bölmetaş mezrası kırsalında meydana geldi. Gece saatlerinde yaylada otlatılan koyun sürüsünün en önündeki koyun, kayalıkların bulunduğu alanda uçurumu fark edemeyerek düştü.

Sürüdeki Diğer Koyunların Durumu

İlk koyunun düşmesinin ardından sürüdeki diğer koyunlar da onu izleyerek uçuruma atladı. Çoban durumu fark ettiğinde, hayvan sahiplerine bildirerek olay yerine gelirler. Yapılan kontrolde, 18 vatandaşa ait toplam 334 koyunun telef olduğu anlaşıldı.

Zarar Tespit Çalışmaları

Hayvan sahiplerinin ihbarı üzerine Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım Orman Müdürlüğü’nden iki ekip bölgeye giderek zarar tespit çalışması yapmaya başladı. Bu çalışma, olayın boyutunu anlamak ve gerekli adımları atmak amacıyla gerçekleştiriliyor.