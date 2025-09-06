Çatak’ta 334 Koyun Telef Oldu

Olayın Detayları

Van’ın Çatak ilçesinde yaşanan bir olayda, 334 koyun kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti. Olay, Çılga Mahallesi Bölmetaş mezrası kırsalında gerçekleşti. Gece saatlerinde yaylada otlanan koyun sürüsünün önündeki koyun kayalıklar bölgesinde bir uçurum olduğunu fark etmeden düştü. Bu düşüşün ardından, sürüdeki diğer koyunlar da onu izleyerek uçuruma atladı.

Çoban ve Mahallelinin Müdahalesi

Olayı gören çoban, durumu hemen koyun sahiplerine bildirdi. Olay yeri geldiğinde, 18 vatandaşa ait 334 koyunun telef olduğunu doğruladı. Koyun sahiplerinin ihbarı üzerine, Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım Orman Müdürlüğü’nden iki ekip bölgeye giderek zarar tespiti yapmak amacıyla çalışmalara başladı.