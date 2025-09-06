Çatak’ta 334 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

OLAY SONRASI TELEF OLAN HAYVANLAR

Van’ın Çatak ilçesinde kayalık alandan düşerek 334 küçükbaş hayvan telef oldu. Yukarı Narlıca Mahallesi’nden Çılga Mahallesi’ne götürülen yaklaşık 1500 küçükbaş hayvanın yer aldığı sürü, geçtikleri tepelik alan sırasında aniden yakındaki dereye yöneldi. Bu olay sırasında kayalık alandan düşen hayvanların büyük kısmı telef oldu, birçok hayvan ise kayboldu. Besicilerin durumu öğrenmesi sonrası hayvanlarının telef olduğunu görünce büyük bir üzüntü yaşadı. Kaybolan küçükbaş hayvanların bulunması amacıyla vatandaşlar ve besiciler tarafından çalışma başlatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye gelerek inceleme yaptı ve telef olan hayvanları kayıt altına aldı.

TEK BİR AİLENİN KAYBI VE ÜZÜNTÜSÜ

Besicilerden Şahin Kaplan, “Sürüde sahip olduğum 200 hayvandan 180’inin telef olduğunu” belirtti. Kaplan, koyunların düştüğü bölgedeki merayı iki gün önce kiraladıklarını ve çobanın sürüyü dereye götürdüğü sırada olayın gerçekleştiğini anlattı. Dört kardeşiyle beraber aynı mahalledeki diğer yetiştiricilerin hayvanlarının da telef olduğunu ifade eden Kaplan, “En çok koyun bana ait. Çoban bize böyle bir uçurumun olduğunu göremediğini söyledi. Hepimiz çok üzgünüz. İnşallah devletimiz bize bu konuda destekte bulunur.” dedi.

BESİCİLERİN EMEĞİ ZARAR GÖRÜYOR

Yukarı Narlıca Mahallesi sakinlerinden Turan Kaya, olay sonrasında büyük bir üzüntü duyduklarını dile getirdi. Kaya, besicilerin emeklerinin yok olduğunu ifade ederek, “Hayvanlar suya kavuşmak için koşarken uçurumdan atlamışlar. Sürüde iki çoban varmış ama durumu kontrol altına alamamışlar. Kayadan düşen hayvanlar üst üste yığılmış. Bu saatten sonra yapılabilecek bir şey kalmadı. Telef olanların yanı sıra kayıp olanlar da var. Onları bulma çalışmaları devam ediyor.” şeklinde konuştu.