Çatak’ta Yüzde 80 Hibeli Fidan Dağıtımı

MEYVE FİDANLARI DAĞITIMI

Van’ın Çatak ilçesinde, “Vizyon Meyvecilik Projesi” kapsamında yüzde 80 hibe destekli olarak 36 bin 500 meyve fidanı dağıtımı gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde düzenlenen törende, 280 çiftçiye ceviz, elma, armut, kayısı, erik, vişne, kiraz, ayva, badem, dut, nektarin, şeftali ve üzüm fidanları verildi.

KAYMAKAMIN AÇIKLAMALARI

Törende konuşma yapan Kaymakam Kadir Kılıç, “Bugün 36 bin 500 adet fidanımızın dağıtım töreninde buluşuyoruz. Geçen yıl 35 bin fidan dağıtmıştık. Bu yıl ise vizyon projemiz kapsamında, valiliğimizin himayelerinde yürütülen çalışmalarla sizlerden yoğun bir talep ve destek aldık” ifadelerini kullandı. Kaymakam Kılıç, doğru fidanları doğru mevsimde toprakla buluşturmanın önemine değinerek, “Gelecek kuşaklara daha yeşil ve daha yaşanılabilir bir gelecek bırakmaktır. Dağıttığımız fidanlar, sadece çevreye katkı sağlamayacak, aynı zamanda ekonomik değer katacaktır. Özellikle ceviz fidanları, Çatak için çok büyük öneme sahip. Tarım ve Orman Müdürlüğümüzdeki arkadaşlarımızla irtibat kurarak çok daha iyi sonuçlar alacağınızdan eminim” diye ekledi.