Çatalca’da Çift Unutulmaz Nikâh Yaptı

NİKÂH TÖRENİ BİNİCİLİK TESİSLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Çatalca’da bulunan Lider Club Binicilik Tesisleri, genç bir çifte unutulmaz bir nikâh deneyimi sundu. Çift, geleneksel düğün anlayışını aşarak nikâhlarını tesisin at manejinde yaptı. Tören, tesisin büyüleyici doğası ve özgürce koşan atların gürültüsü eşliğinde adeta bir film sahnesini andıran bir atmosferde gerçekleşti. Doğayla iç içe olan bu konsept, masalsı bir ambiyans oluşturdu ve davetliler de bu benzersiz anlara tanıklık etti.

KONFORLU ORGANİZASYON VE ŞIK DOKUNUŞLAR

Organizasyonun her detayı titizlikle hazırlandı ve şık dokunuşlarla süslenen mekân, çiftin özel anlarını daha da unutulmaz hale getirdi. Çift, doğanın zarafeti ve asil atların şahitliğinde “evet” diyerek hayatlarının en romantik anına imza attı. Bu özel organizasyon, katılımcılar için hafızalarda silinmeyecek bir iz bıraktı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI BULDU

Bu farklı nikâh konsepti sosyal medyada geniş yankı buldu. Davetlilerin paylaştığı kareler kısa sürede beğeni toplarken, kullanıcılar çiftin masalsı nikâhını “rüya gibi” yorumlarıyla değerlendirdi. Lider Club Binicilik Tesisleri, bu eşsiz organizasyonla tüm davetlilerin ilgisini çekmeyi başardı ve paylaşılan fotoğraflar büyük beğeni aldı.