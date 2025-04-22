Çatalca’da Elektrik Kesintileri Yaşanacak

BEDAŞ’TAN ELEKTRİK KESİNTİLERİ AÇIKLAMASI

Çatalca’da elektrik kesintileri, Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) gelen duyurularla belirleniyor. 24 Nisan’da İstanbul’un çeşitli bölgelerinde değişik sürelerde elektrik kesintileri olacak. İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak ve elektrik ne zaman geri gelecek? İstanbul’daki güncel elektrik kesintileri ile ilgili haberimiz burada…

YATIRIM NEDENİYLE ELEKTRİK KESİNTİLERİ

24 Nisan 2025 tarihinde, Çatalca ilçesi Merkez-Subaşı mahallesi, Akminare Çıkmazı sokağı ve Çanakça mahallesinde çeşitli caddelerde, saat 09:00 ile 17:00 arasında elektrik kesintileri yapılacak. Bu kesintilerin nedeni, “Yatırım / Yeni OG Tesisi” kapsamında gerçekleşiyor. Ayrıca, İş Sağlığı ve Güvenliği de göz önünde bulundurularak kesintiler gerçekleştirilecek.

BAKIM ÇALIŞMALARI SEBEBİYLE KESİNTİLER

24 Nisan 2025 tarihinde ayrıca, Çatalca ilçesi Merkez-Kestanelik mahallesi, Kayandere, Mecnun, Mihrican, Mihrimah ve Tabyalar sokaklarında saat 09:30 ile 17:30 arasında elektrik kesintileri planlanıyor. Bu kesintiler, “Bakım Çalışması-Önleyici Bakım” sebebiyle gerçekleşecek olup, yine İş Sağlığı ve Güvenliği’ne dikkat edilecek.

KAPSAMLI HAVAİ HAT BAKIMLARI NEDENİYLE KESİNTİLER

Aynı gün, Çatalca ilçesi Merkez-Çakıl mahallesi, Berhudar, Beril, Dinçer ve diğer sokaklarda saat 09:30 ile 17:30 arasında elektrik kesintileri olacak. Bu kesintiler, “Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı” amacıyla gerçekleştirilecek. Yine, İş Sağlığı ve Güvenliği dikkate alınarak kesintilerin yapılacağı belirtiliyor.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GÖZÖNÜNDE TUTULUYOR

24 Nisan 2025 tarihinde, Çatalca ilçesi Merkez-Muratbey Merkez mahallesinde de Benzer saat aralıklarında bakım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintileri yapılacak. Bu kesintiler, “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” temelinde düzenlenecek olup, İş Sağlığı ve Güvenliği prensipleri de gözetilecek.