Çatalca’da Elektrik Kesintisi Detayları Açıklandı

ÇATALCA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Çatalca’da elektrik kesintisi, BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, 11 Mart’ta İstanbul’un çeşitli ilçelerinde belirli sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bu kapsamda, Çatalca’da hangi bölgelerde elektrik kesileceği ve elektriklerin yeniden ne zaman geleceği merak ediliyor.

PLANLANAN KESİNTİLER

Kesintiler, 11 Mart 2025 tarihinde 09:00 ile 15:00 saatleri arasında gerçekleşecek. Elektrik kesintilerinin nedeni, “Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı” olarak belirtiliyor. Çatalca’nın Merkez-Kabakça Mahallesi’nde Toygar Sokak etkilenecek bölgeler arasında yer alıyor. Ayrıca, Akalan ve Kabakça Mahalleleri’nde de benzer kesintiler yapılacak.

ETKİLENEN BÖLGELER

Aynı tarihte, Çatalca’nın Merkez-İhsaniye Mahallesi’nde, Akay, Asena ve Balamir gibi birçok sokak da elektrik kesintisinden etkilenecek. Kesinti nedeniyle, “İş Sağlığı ve Güvenliği” esas alınarak elektrik akışının durdurulacağı bildiriliyor. Bunun yanında, Karacaköy Merkez Mahallesi’nde de OG hattın yer altına alınması sebebiyle kesintinin gerçekleşeceği ifade ediliyor.

ÖNEMLİ UYARILAR

11 Mart 2025 tarihinde, Çatalca’nın Merkez-Yalıköy Mahallesi’nde de kapsamlı havai hat bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak. Bu kesintiler, belirli saatte başlayıp aynen belirtilen saat diliminde sona erecek. Vatandaşların bu süre içinde dikkatli olmaları ve elektrikli aletlerini kullanmaktan kaçınmaları öneriliyor.