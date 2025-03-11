Çatalca’da Elektrik Kesintisi Detayları BEDAŞ’ta

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

Çatalca’da elektrik kesintileri hakkında Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) yapılan açıklamalar araştırılıyor. 11 Mart günü İstanbul’un çeşitli bölgelerinde değişik sürelerle elektrik kesintileri yaşanacak. 11 Mart’ta elektrik kesintisi beklenen ilçeler ve kesinti süreleriyle ilgili güncel bilgiler veriliyor.

BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KESİNTİLER

İstanbul Çatalca’da uygulanacak elektrik kesintileri, 11/03/2025 tarihleri arasında saat 09:00 ile 15:00 arasında gerçekleşecek. Kesinti sebebi, “Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı” olarak belirtiliyor. Etkilenen bölgeler arasında Çatalca merkez ile Kabakça mahallesi Toygar sokak, Akalan ve Kabakça mahallesi yer alıyor. Bu süreçte, iş sağlığı ve güvenliği de dikkate alınarak elektrik kesintisi yapılacak.

KESİNTİLERİN AYRINTILARI

Kesintilerin süresi 6 saat olacak ve çeşitli mahalleleri kapsayacak. Örneğin, İhsaniye mahallesinde Akay, Asena, Bahadır, Balamir, Başkoy Çıkmazı, Edirne, Harika Çıkmazı gibi birçok sokak 11 Mart’ta saat 09:00 ile 15:00 arasında kesintiden etkilenecek.

Ayrıca, Karacaköy merkez mahallesi ile Ormanlı mahallesi de, “Yatırım / OG Hattın Yer Altına Alınması” nedeniyle 11 Mart’ta aynı saatler içinde elektrik kesintisine maruz kalacak. Bu bölgelerde kesinti, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde uygulanacak. Yalıköy mahallesi dahil olmak üzere tüm kesinti bölgeleri, bakım çalışmaları çerçevesinde elektrik alamayacak.