Çatalca’da Elektrik Kesintisi Olacak

ELEKTRİK KESİNTİSİ ARAŞTIRMA LİSTESİ

Çatalca’da elektrik kesintisi BEDAŞ’ın elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden yapılan açıklamaya göre, 17 Haziran günü İstanbul’un çeşitli bölgelerinde farklı sürelerle elektrik kesintileri yaşanacak. Bu durum, İstanbul’un hangi ilçelerinde elektrik kesileceği ve elektriklerin ne zaman geri geleceği konularında merak uyandırıyor.

BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE KESİNTİLER

İstanbul’da 17 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek elektrik kesintileri, bakım çalışmaları ve önleyici bakım sebebiyle gerçekleşiyor. Bu kapsamda, “İstanbul Çatalca ilçesinde Ferhatpaşa mahallesi, Çatalca caddesi ve Aşıklar sokaklarında 17/06/2025 tarihleri arasında 09:00 – 17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.” İş sağlığı ve güvenliği de dikkate alınarak bu uygulama gerçekleştirilmekte.