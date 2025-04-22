Çatalca’da Elektrik Kesintisi Yaşanacak

BEDAŞ’TAN ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURUSU

Çatalca’da elektrik kesintileri, Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu. 24 Nisan günü, İstanbul’un çeşitli ilçelerinde belirli sürelerle elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin detayları, elektriklerin ne zaman geleceği ve hangi ilçelerin etkileneceği merak ediliyor.

KESİNTİLERİN NEDENİ VE SÜRELERİ

24 Nisan 2025 tarihinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında Çatalca’nın Merkez-Subaşı mahallesindeki Akminare Çıkmazı, Çanakça mahallesindeki Akgül Çıkmazı, Akkın Çıkmazı, Ambarlı ve diğer bölgelerdeki kesintilerin nedeni “Yatırım / Yeni OG Tesisi” olarak belirtildi. Kesinti yapılan yerler arasında Bahçeli, Uysal, Vuslat ve diğer sokaklar da yer alıyor. Ayrıca, 09:30 – 17:30 arasında Çatalca’nın Merkez-Kestanelik mahallesinde Kayandere, Mecnun, Mihrican gibi sokaklarda bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

BAKIM VE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Aynı gün, Merkez-Çakıl mahallesinde de 09:30 – 17:30 saatleri arasında kapsamlı havai hat bakımı yapılacak. Burada, Berkudar, Beril, Dinçer gibi birçok cadde ve sokakta elektrik kesintisi yaşanacak. Ayrıca, Merkez-Muratbey’deki Bakım Çalışması kapsamında 09:30 – 17:30 saatleri arasında Huzur, Hayrabolu, Hürriyet gibi bölgelerde de kesintiler meydana gelecek. BEDAŞ, elektrik kesintileri sırasında İş Sağlığı ve Güvenliği’nin gözetileceğini belirtiyor.