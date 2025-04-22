Çatalca’da Kum Ocağı Bataklık Oluşturdu

ÇATALCA’DA ORMANLARDAKİ KURUMA SORUNU

Çatalca’da bir kum ocağının ormanlık alanlara bıraktığı atıklar nedeniyle meydana gelen bataklık, ağaçları kurutuyor. Bu durum, havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı. Çatalca Merkez Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Hüseyin Bükülmez, “Kum yıkandıktan sonra yayılan sular, bütün ormanı akıl almaz şekilde yok etmiş ve bataklık haline getirmiş. Bataklığın artan suları Terkos Gölü’ne içme suyu olarak karışıyor” şeklinde açıklama yaptı.

KUM OCAĞI VE ORMANLIK ALAN

İddialara göre, Karacaköy Mahallesi sınırları içerisindeki kum ocağı, kum yıkama işlemi sırasında ortaya çıkan atık ve kirli balçığı dere havzasına döktü. Bu durum, dere havzası ve çevresinin bataklığa dönüşmesine yol açtı. Havadan çekilen drone görüntülerinde ormanın bir kısmının bataklık nedeniyle kurumuş olduğu gözlemlendi. Yıllardır vatandaşlar, ormana atıkların döküldüğünü belirtiyor.

BELİRSİZ TEHLİKELER

Ormanda oluşan geniş bir bataklık alanı, nesli tükenme tehlikesi altında olan Karacalar ve diğer hayvanları da olumsuz etkiliyor. Ayrıca, itfaiyenin bu bölgeye ulaşımını engellemesi dikkat çekiyor. Çevre sakinleri, mantar toplamak ve çeşitli etkinlikler için ormanı sıkça kullanıyor. Bu durum, vatandaşların bataklığa saplanma riskini artırıyor.

SORUNUN CİDDİYETİ

Hüseyin Bükülmez, bataklığın artan sularının Terkos Gölü’ne karıştığını belirtirken, “Bana ava giden arkadaşlar haber verdi. Karacaköy mıntıkasında çok büyük bataklık meydana gelmiş. Kum ocağından yayılan sular, bütün ormanı yok etmiş ve bataklık haline getirmiş. Ormanda yaşayan hayvanlar ve yaban hayatı büyük bir tehlike altında. Allah muhafaza, eğer buraya inek, domuz, karaca ya da geyik gibi hayvanlar girdiğinde çıkamazlar. Ağaçlara yazık, çok büyük bir ziyan var. Buranın bir an önce kontrol altına alınması ve bu çevre katliamının durdurulması gerekiyor” dedi.