Çatalca’da Planlı Elektrik Kesintisi Olacak

ÇATALCA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Çatalca elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi aracılığıyla araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, 20 Mart günü İstanbul’un farklı ilçelerinde değişik sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesileceği ve elektriklerin ne zaman geleceği merak ediliyor. Güncel elektrik kesintileri ile ilgili haberimizde detaylar bulunuyor.

BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE KESİNTİLER

20 Mart 2025 tarihinde, 10:00 ile 15:00 saatleri arasında, bakım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yapılacak. Kesinti, Çatalca ilçe sınırları içinde yer alan Merkez-Gökçeali mahallesindeki Başöğretmen Atatürk, Beste, Drama, Gezegen, Gezer, Gökova Çıkmazı, Kazım Karabekir, Mareşal Fevzi Çakmak, Ravza ve Özveri sokaklarında gerçekleşecek. Bu çalışma sırasında iş sağlığı ve güvenliği göz önünde bulundurularak elektrik kesintisi uygulanacak.