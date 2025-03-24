Çatalca’da Planlı Elektrik Kesintisi Yaşanacak

ÇATALCA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAPILACAK

Çatalca’da elektrik kesintileri, BEDAŞ’ın elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi, 25 Mart günü İstanbul’un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintilerinin yaşanacağını duyurdu. İstanbul’da hangi bölgelerde elektrik kesilmesi bekleniyor ve kesintilerin ne zaman sona ereceği merak ediliyor.

BAKIM ÇALIŞMALARI SEBEBİYLE KESİNTİLER

25/03/2025 09:00 – 15:00 saatleri arasında Çatalca ilçe merkezinde Akgül Çıkmazı, Aşık Çıkmazı, Baraka, Güvercin Çıkmazı, Haldun Çıkmazı, Havruz, Hüdayi, Hümeyra, Hüner Çıkmazı, Okul, Stad ve Yanık Alay sokakları etkilenecek. Bunun sebebi ise Bakım Çalışması-Önleyici Bakım. Elektrik kesintisi yapılırken İş Sağlığı ve Güvenliği de göz önünde bulundurulacak.

KAPSAMLI BAKIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

25 Mart’ta 10:00 – 15:00 saatleri arasında Çatalca’nın Kabakça mahallesindeki Toygar sokakta, yine Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacak. Bu kesintinin de İş Sağlığı ve Güvenliği çerçevesinde yapıldığı belirtiliyor. Ayrıca, Merkez-DAĞYENİCE, Kabakça ve Karacaköy mahallelerinde de yeni OG tesisi için kesintiler yaşanacak.

ETKİLENEN BÖLGELER VE ZAMAN DİLİMLERİ

Aynı saat aralığında Çatalca’nın İhsaniye mahallesinde bulunan birçok sokak da Kesinti yaşacak. Kesintiler esnasında güvenliğe yönelik önlemler alınacak. Toplamda yüzlerce sokakta elektrik kesintisi yapılması planlandığı için vatandaşların bu süreçte hazırlıklı olmaları tavsiye ediliyor.