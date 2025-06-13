Çatalca’da Takla Atan Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇTA TRAFİK KAZASI

Kaza, saat 17.00 sıralarında Çatalca Kestanelik Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde meydana geldi. Sezgin A. kontrolündeki 34 UV 9357 plakalı panelvan araç, seyir halindeyken aniden kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı. Ardından araç takla atarak otluk alana düştü.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza ihbarının ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Takla atan aracın altında sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yapılan kontroller sonucunda sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

TRAFİK AKIŞI ETKİLENDİ

Kaza nedeniyle yolun bir kısmı trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan aracın kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.