Çatalca Elektrik Kesintisi BEDAŞ Tarafından Açıklandı

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

Çatalca’da yapılacak elektrik kesintileri, BEDAŞ’ın duyurusu ile araştırılıyor. 13 Mayıs’ta İstanbul’un farklı bölgelerinde çeşitli sürelerde elektrik kesintileri planlanıyor. Elektrik kesintilerinin hangi ilçelerde olacağı ve elektriklerin ne zaman geri geleceği merak ediliyor.

YATIRIM VE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KESİNTİLER

13 Mayıs 2025 tarihinde 09:00 ile 17:00 saatleri arasında, Çatalca’nın Merkez-Dağyenice, Subaşı, Çanakça ve çevresindeki sokaklarda “Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı” sebebiyle elektrik kesintileri yapılacak. Kesintiye uğrayacak cadde ve sokaklar arasında Akın Başoğlu Çıkması, Ambarlı, Bahçeli, Büyük Önder Atatürk ve Güverte Çıkması gibi yerler yer alıyor.

ÖNLEYİCİ BAKIM NEDENİYLE ÇALIMALAR DEVAM EDİYOR

Aynı gün içerisinde 09:30 ile 16:30 saatleri arasında, Çatalca’daki Merkez-Gümüşpınar Mahallesi’nde Atasoy Çıkması, Aydınlık, Billur, Güneş ve Şimşek gibi sokaklarda “Bakım Çalışması-Önleyici Bakım” nedeniyle elektrik kesintisi gerçekleştirilecek.

DAHA FAZLA BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR

13 Mayıs 2025 tarihinde 09:30 ile 17:30 saatleri arasında Silivri’nin Merkez-Danamandır Mahallesi’nde bakım çalışmaları nedeniyle de elektrikler kesilecek. Bu kapsamda Arda, Dalgın, Işık Çıkması gibi birçok cadde ve sokakta elektrik kesintisi yaşanacak.

BİR DİĞER BAKIM ÇALIŞMASI ÇATALCA’DA GERÇEKLEŞECEK

Aynı gün içinde 10:20 ile 17:00 saatleri arasında Çatalca’nın Merkez-Akalan Mahallesi’nde önleyici bakım çalışmaları sebebiyle de elektrik kesintisi bekleniyor.