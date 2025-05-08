Çatalca Elektrik Kesintisi Bilgilendirmesi

ÇATALCA’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ TARİHLERİ

Çatalca’da elektrik kesintileri, Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ) tarafından açıklanan program çerçevesinde yaşanacak. 9 Mayıs tarihinde İstanbul’un çeşitli bölgelerinde bakım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintileri olabiliyor. Bu durum Çatalca’daki bazı mahalleleri de etkileyecek.

KESİNTİLERE NEDEN OLACAK BAKIM ÇALIŞMALARI

9 Mayıs 2025 tarihinde saat 10:00 ile 17:00 arasında gerçekleştirilecek olan önleyici bakım çalışmaları nedeniyle, İstanbul Çatalca ilçesinin Merkez-Hisarbeyli mahallesindeki Açıçeşme, Eğitmen, Hanyeri, Karadağ, Karakartal ve Sönmez sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak. Aynı tarihte Merkez-İzzettin mahallesindeki Kestanelik, Mecit, Takdir Çıkmazı ve Yol Altı sokakları da kesintiden etkilenecek.

YATIRIM NEDENİYLE İKİNCİ KESİNTİ GRUBU

Yine 9 Mayıs 2025 tarihinde saat 10:00 ile 17:00 arasında yatırım amacıyla yeni kablo bağlantıları yapılacak. Bu nedenle, Merkez-Dağyenice mahallesindeki Akın Başoğlu Çıkmazı ve Subaşı mahallesindeki Akminare Çıkmazı gibi birçok sokak da elektrik kesintisi yaşayacak. Ayrıca Çanakça mahallesindeki Akboğa, Ambarlı, Bahçeli gibi sokaklar da bu kesintiden etkilenebiliyor. Elektrik kesintileri, iş sağlığı ve güvenliğini gözeterek yapılacak olan çalışmalarla sınırlı kalacak.