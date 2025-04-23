Çatalca Elektrik Kesintisi Bilgisi Mevcut

ÇATALCA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİNE DAİR DETAYLAR

Çatalca’da elektrik kesintileri hakkında Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) gelen bilgilerin araştırıldığı güncel haberimizde, 24 Nisan 2025 tarihinde İstanbul’un çeşitli bölgelerinde bir takım elektrik kesintileri olacağı belirtiliyor. Kesintilerin hangi ilçeleri etkileyeceği ve elektriklerin ne zaman geri geleceği merak ediliyor.

24 NİSAN GÜNÜ KESİNTİLER

Kesintilerin nedenleri arasında yatırım çalışmaları ve bakım işlemleri yer alıyor. 24 Nisan 2025 tarihinde, Çatalca’nın Merkez-Subaşı mahallesi dahil olmak üzere belirli cadde ve sokaklarda 09:00 ile 17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak. “Yatırım / Yeni OG Tesisi” sebebiyle bu kesintilerin gerçekleşeceği bildiriliyor.

Aynı gün, çeşitli sokaklarda 09:30 ile 17:30 saatleri arasında “Bakım Çalışması-Önleyici Bakım” sebebiyle de kesintiler yaşanacak. Çatalca Merkez-Kestanelik mahallesindeki Kayandere, Mecnun, Mihrican, Mihrimah, Tabyalar sokakları etkilenecek.

KAPSAMLI BAKIM ÇALIŞMALARI

Aynı tarih içinde Merkez-Çakıl mahallesindeki bazı sokaklarda da “Kapsamlı Havai Hat Bakımı” düzenlenecek. Bu sebeple, 09:30 ile 17:30 saatleri arasında elektrik kesintileri yaşanacak. Ayrıca, Merkez-Muratbey mahallesindeki bazı cadde ve sokaklarda “Kapsamlı TM Bakımı” nedeniyle benzer saat aralıklarında kesintilerin yaşanacağı duyuruldu.

Bu elektrik kesintilerinin, iş sağlığı ve güvenliğini gözeterek yapılacağı da açıklanıyor. Vatandaşların, elektriklerin ne zaman geri geleceği konusunda BEDAŞ’tan gelen güncel bilgilere dikkat etmeleri öneriliyor.