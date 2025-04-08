Çatalca Elektrik Kesintisi Detayları Açıklandı

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Çatalca’da elektrik kesintileri BEDAŞ’ın yayımladığı liste ile sorgulanıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) gelen açıklamalara göre, 9 Nisan tarihinde İstanbul’un çeşitli bölgelerinde elektrik kesintileri meydana gelecek. İstanbul’da hangi ilçelerin etkileneceği ve elektriğin ne zaman geri geleceği hakkında detaylar güncel haberimizde yer alıyor.

BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KESİNTİLER

9 Nisan 2025 tarihinde, Çatalca Merkezi’nde ve Kaleiçi Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintinin nedeni, “Bakım Çalışması-Önleyici Bakım” olarak belirtilmiştir. Bu çalışma 09:30 ile 16:30 saatleri arasında gerçekleşecek. İş Sağlığı ve Güvenliği önlemleri de dikkate alınarak, belirli tarihlerde ilgili bölgelerde elektrik verilemeyecek.

KAPSAMLI BAKIM ÇALIŞMASI

Aynı tarihte, Çatalca Merkez-Elbasan Mahallesi’nde de elektrik kesintileri olacak. Buradaki kesinti, “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” sebebiyle yaşanacak. Etkilenen bölgeler arasında Asker, Ayazma, Bayrak, Bey, Elbasan, Gülberk Çıkmazı, Gülbeyaz Çıkmazı, Gülhane, Günnihal Çıkmazı, Kadıköy, Kooperatif, Kütüphane, Selanik, Soğukçeşme, İncegiz, İncirli ve Şelale sokakları yer alıyor. Bu kesinti de aynı saat diliminde, 09:30 ile 16:30 arasında gerçekleştirilecek.

DİĞER ETKİLENEN BÖLGELER

Bununla birlikte, Çatalca Merkez-Elbasan Mahallesi’nde Betül, Gölcüka Çıkmazı, Gönen Çıkmazı, Gülç Çıkmazı ve Övayenice Elbasan Yolu gibi diğer sokaklarda da “Bakım Çalışması-Önleyici Bakım” sebebiyle yine 9 Nisan 2025 tarihinde 09:30 ile 16:30 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak. İş sağlığı ve güvenliğinin göz önünde bulundurulmasıyla yapılan bu planlı çalışmalar nedeniyle kesinti süresince elektrik verilemeyecek.