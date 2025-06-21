Çatalçam Köyü’nde Su Altyapısı Güçleniyor

ÇATALÇAM KÖYÜ’NDE İÇME SUYU ALTYAPISI GÜÇLENİYOR

Düzce’nin Çilimli ilçesine bağlı Çatalçam Köyü’nde içme suyu altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar devam ediyor. Çilimli İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen projeyle, köyün içme suyu şebeke hattı tamamen yenileniyor.

YENİ BORULAR KULLANILIYOR

Toplam 2 bin 200 metre uzunluğundaki yeni hat kapsamında, 40’lık 10 ATÜ basınca dayanıklı içme suyu boruları kullanılıyor. Yapılan bu kapsamlı çalışma sayesinde, köy halkının içme suyu ihtiyacı daha sağlıklı, sürdürülebilir ve kesintisiz bir şekilde karşılanıyor.