Çataltepe Köyünde 6 Hayvan Çalındı

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Edirne’nin Enez ilçesine bağlı Çataltepe köyünde, bir ağıldan 6 adet hayvan çalan 2 şüpheli güvenlik güçleri tarafından yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.S. isimli bir vatandaşın ağılından 6 hayvanının çalındığı yönünde yaptığı ihbar üzerine hızlıca harekete geçti.

TEKNİK ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbarın ardından JASAT dedektifleri ve olay yeri inceleme ekipleri, bölgede drone kameralarla inceleme yaptı. Yapılan detaylı çalışmalar sonucunda, çalınan 6 hayvanın H.K. ve E.K. isimli şahıslar tarafından alındığı belirlendi. Şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

ÇALINAN HAYVANLAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Yakalama operasyonunun ardından, çalınan hayvanlar bulundu ve derhal sahibine teslim edildi. Bu olay, yerel güvenlik güçlerinin kısa sürede duruma el koyarak failleri tespit etmesini sağladı.