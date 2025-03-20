Çatalzeytin’de Heyelan Sonrası İki Ev Tahliye Edildi

ÇATALZEYTİN’DE HEYELAN YAŞANDI

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde heyelan nedeniyle duvarlarında çatlakların meydana geldiği iki ev tahliye edildi. Ayrıca, iki mahalleyi birbirine bağlayan yolda çökme yaşandı ve toprakta derin yarıklar oluştu. Hamidiye köyünde hızlı eriyen kar sularının neden olduğu heyelan, zeminin kaymasına yol açtı. Atmeydanı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iki mahalleyi birleştiren yol yarıldı ve bu durumun ardından Devlet Avcıl ve kardeşi Recep Avcıl’a ait evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu. Heyelan sonrası 2 metreye kadar derin yarıklar oluşarak evleri oturulamaz hale getirdi.

İNCELEME VE TEDBİRLER ALINDI

Çatalzeytin Kaymakamı İbrahim Şahin ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, olayın yaşandığı bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Ekipler, çatlaklar ve zemin kayması nedeniyle evlerin tahliye edilmesine karar verdi. Toprak kaymasının devam ettiği bölgede bulunan üç evin de heyelan riski altında olduğu belirlendi ve ekipler diğer evlerle ilgili incelemelerine devam ediyor. Yağışlı hava şartları nedeniyle köyde yaşayan vatandaşlar, tedirgin olduklarını ve toprak kayması ile yarıkların her gün daha da arttığını iletti.

MUHTARDAN AÇIKLAMA

Hamidiye köyü muhtarı Bekir Torun, “Cumartesi gününden itibaren kaymalar başladı. İki evimiz büyük bir risk altında ve oturulamaz raporu verildi. Kaymakamlık, Özel İdare, Valilik ve İl Afet Müdürlüğü ekipleri köyümüze gelip incelemelerde bulunuyor. Ayrıca, iki mahallemizi birleştiren yol kapalı ve tamamen kullanılamaz hale geldi. Devletimiz gerekli inceleme ve yardımları yapıyor, inşallah yanımızda olacaktır. İlk etapta iki adet kalıcı konut istiyoruz. Şu an başka bir talebimiz yoktur. Yollarımızda toprağın hareketliliği devam ediyor ve ileride yağış bekleniyor,” şeklinde konuştu.

VATANDAŞLARDAN GÜVEN İFADELERİ

Köyde yaşayan Mevlüt Kaplan ise, “69 yaşındayım. Çocukluğumda buralara 2.5 metreye kadar kar yağardı ama bu yıla kadar böyle bir afet yaşamadım. Cuma günü akşam saatlerinde hareketlenmeler başladı ve her gün yarıklar genişliyor. Şu anda bazı derinlikler 1.5 metreye ulaştı. Yerel hareketlilik sürüyor. Yetkililer incelemelerde bulunuyor, inşallah olumlu haberler alırız. Devletimizin gücüne güveniyoruz, iki evimizi hızlıca yapacaklardır,” şeklinde düşüncelerini belirtti.